45 comuni, tra cui Soverato, alla Fiera Ittica (Seafood Expo Global) di Bruxelles

Il Sindaco di Soverato nonché Presidente del Flag Jonio 2, Ernesto Alecci, con un post su Facebook esprime la sua soddisfazione per la riuscita dell’esposizione della nostra costa alla Fiera Ittica di Bruxelles. Di seguito la nota:

“Nella qualità di Presidente del Flag Jonio 2, assieme al Direttore Ing. Alessandro Zito, abbiamo l’onore di rappresentare circa 180 km di costa, 45 comuni e tante aziende private alla Fiera Ittica (Seafood Expo Global) di Bruxelles, la fiera più importante al Mondo per gli operatori del settore ittico”.

“Tantissimi Paesi presenti da tutti angoli del Pianeta e tante relazioni per promuovere il nostro territorio, il nostro mare e le nostre aziende.

Grazie alla Regione Calabria per il supporto (on. D’Acri e dr. Caridi)”.

“Emozionante veder cucinato lo “stocco di Mammola” apprezzato da tutti i palati con l’augurio (ne sono convinto) che il prossimo anno possiamo portare in fiera con noi nuove aziende nate grazie ai nostri bandi.

Non potevo perdere l’occasione, in un contesto così importante, “di contrabbandare” qualche volantino di Soverato…..noi Sindaci siamo fatti così!!

Non possiamo arrenderci ma dobbiamo lottare ogni giorno per progredire e creare sviluppo!!””