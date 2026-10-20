Soverato, al via i lavori per la nuova area camper: un tassello chiave per il turismo all’aperto

Sono ufficialmente iniziati i lavori di riqualificazione per la realizzazione di una nuova e moderna area destinata alla ricettività all’aperto a Soverato.

L’annuncio è stato dato dal sindaco Daniele Vacca attraverso un video pubblicato sui canali social istituzionali, in cui mostra l’area interessata dall’intervento.

​Il progetto, reso possibile grazie a un finanziamento del Ministero del Turismo, prevede la creazione di una struttura all’avanguardia dotata di ben 60 postazioni camper.

L’infrastruttura si distinguerà per un elevato livello tecnologico, senza tuttavia trascurare l’aspetto ambientale: il piano di riqualificazione prevede infatti la piantumazione di nuove essenze vegetali per arricchire e valorizzare il contesto paesaggistico.

​L’area camper sarà gestita direttamente a livello comunale e rappresenterà un ulteriore e strategico tassello per potenziare l’offerta turistica della città, puntando con decisione su una ricettività di qualità.

Nel corso del video, il primo cittadino ha inoltre condiviso i rendering grafici del progetto definitivo, offrendo ai cittadini un’anteprima di come apparirà la nuova struttura una volta completata.