A “C’è posta per te” la storia di amore di un’ex coppia di Catanzaro

Giovanni prova a riconquistare Erika che lo ha lasciato dopo avere realizzato che la loro relazione le andava stretta a causa della eccessiva gelosia del ragazzo. Giovanni sente di essere cambiato, per farlo ha affrontato un percorso di terapia.

Intende però provare a riconquistare Erika e offrirle la versione migliore di se stesso. Invitati in studio anche i genitori di Erika con i quali Giovanni intende scusarsi.

Erika, però, non intende tornare con Giovanni e pur non riuscendo a definire i suoi sentimenti per lui, intende vivere libera.

A darle man forte il padre che si rivolge a Giovanni: “Non era se stessa nel periodo in cui è stata con te ma noi non ci siamo mai intromessi. Oggi ti chiediamo di avere lo stesso rispetto e non cercarla più”. (fanpage.it)