A Settingiano un incontro pubblico su “Povertà energetica e Progetto Sole”,

La Città di Settingiano e la Fondazione Ensieme insieme per un modello di energia solidale in Calabria

Giovedì 4 dicembre, alle ore 17:30, presso il Teatro Comunale, sito in Via Vuturanello nella Città di Settingiano, si terrà l’incontro pubblico “Povertà energetica e Progetto Sole”, promosso dalla Fondazione Ensieme in collaborazione con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonello Formica.

L’appuntamento nasce per illustrare risultati, prospettive e nuovi interventi del Progetto Sole, il programma ideato dalla Fondazione Ensieme ETS, con il supporto tecnico di Novotecna – Società Benefit, e sostenuto dalla Regione Calabria nell’ambito degli interventi dedicati al Terzo Settore per il contrasto della povertà energetica.

Il progetto propone un modello avanzato di energia solidale, che mira a ridurre la vulnerabilità energetica delle famiglie attraverso l’installazione di impianti fotovoltaici gratuiti e la promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Un percorso che unisce istituzioni, cittadini e Fondazione Ensieme con l’obiettivo di rendere l’energia un bene condiviso e accessibile.

Dopo le esperienze avviate in altri comuni, il progetto approda anche nella Città di Settingiano, confermando l’impegno nel costruire un modello regionale fondato su partecipazione, inclusione e sostenibilità. All’incontro interverranno Antonello Formica, Sindaco della Città di Settingiano e l’Ing. Antonio Procopio, Direttore Generale della Fondazione Ensieme.

L’incontro è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione di confronto e sensibilizzazione su un tema sempre più centrale: fare dell’energia un diritto di tutti.