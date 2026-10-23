​Soverato, controlli sui prodotti di Halloween: maxi sequestro e multe per 100mila euro

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale Catanzaro hanno sequestrato oltre 30 mila prodotti per l’imminente festività di “Halloween” privi dei requisiti essenziali previsti dalla normativa di settore.

Le attività sono state condotte dai militari della Compagnia Soverato, che hanno individuato 4 attività commerciali, sia all’ingrosso che al dettaglio, che detenevano in vendita prodotti sprovvisti delle previste indicazioni di legge obbligatorie.

In particolare, la merce esposta, per un valore commerciale di migliaia di euro, non riportava le indicazioni minime in lingua italiana previste dalla normativa sull’etichettatura e sulla sicurezza dei prodotti, riguardanti le informazioni circa il luogo d’origine, il produttore/importatore, le istruzioni, le precauzioni e la destinazione d’uso, nonché il marchio CE, che conferisce al prodotto il diritto alla commercializzazione, alla libera circolazione e all’utilizzazione nel territorio comunitario, attestandone la conformità agli standard di sicurezza imposti dall’Unione Europea.

I responsabili sono stati verbalizzati e segnalati alla Camera di Commercio di Catanzaro per violazioni al “Codice del Consumo” e sono state elevate nel complesso sanzioni amministrative per oltre 100 mila euro.