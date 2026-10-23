​San Sostene, controlli sulla rete idrica sabato 24 ottobre: possibili disagi e sospensione del servizio

L’Ufficio del Sindaco del Comune di San Sostene ha diramato un avviso alla cittadinanza per informare i residenti circa un importante intervento tecnico in programma per la giornata di sabato 24 ottobre 2026.

A partire dalle ore 08:00, e fino al termine dei lavori, verranno svolte operazioni di controllo e verifica sulla rete idrica comunale.

Zona interessata e possibili disservizi

​Per garantire lo svolgimento delle attività in piena sicurezza, l’amministrazione comunale fa sapere che potrà rendersi necessaria la temporanea sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile. La misura riguarderà nello specifico la popolazione e le attività situate nella zona al di sotto della linea ferroviaria.

Gli obiettivi dell’intervento

​Come precisato nella nota firmata dal Sindaco, l’Avv. Luigi Aloisio, l’obiettivo delle verifiche è garantire il corretto funzionamento dell’infrastruttura idrica e prevenire eventuali disservizi futuri. Gli operatori cercheranno di completare i lavori nel più breve tempo possibile per ridurre al minimo i disagi.

L’amministrazione si scusa in anticipo per gli inconvenienti e ringrazia la cittadinanza per la comprensione e la collaborazione. Si consiglia ai residenti della zona interessata di organizzarsi per tempo facendo scorta d’acqua per le esigenze primarie durante la mattinata.

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