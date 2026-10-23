​San Sostene, controlli sulla rete idrica sabato 24 ottobre: possibili disagi e sospensione del servizio

L’Ufficio del Sindaco del Comune di San Sostene ha diramato un avviso alla cittadinanza per informare i residenti circa un importante intervento tecnico in programma per la giornata di sabato 24 ottobre 2026.
A partire dalle ore 08:00, e fino al termine dei lavori, verranno svolte operazioni di controllo e verifica sulla rete idrica comunale.
Zona interessata e possibili disservizi
Per garantire lo svolgimento delle attività in piena sicurezza, l’amministrazione comunale fa sapere che potrà rendersi necessaria la temporanea sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile. La misura riguarderà nello specifico la popolazione e le attività situate nella zona al di sotto della linea ferroviaria.
Gli obiettivi dell’intervento
Come precisato nella nota firmata dal Sindaco, l’Avv. Luigi Aloisio, l’obiettivo delle verifiche è garantire il corretto funzionamento dell’infrastruttura idrica e prevenire eventuali disservizi futuri. Gli operatori cercheranno di completare i lavori nel più breve tempo possibile per ridurre al minimo i disagi.
L’amministrazione si scusa in anticipo per gli inconvenienti e ringrazia la cittadinanza per la comprensione e la collaborazione. Si consiglia ai residenti della zona interessata di organizzarsi per tempo facendo scorta d’acqua per le esigenze primarie durante la mattinata.