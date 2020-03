A Squillace Lido una selezione di Club Esse ricerca personale alberghiero per i suoi due villaggi in Calabria

Farà tappa il 6 e 7 marzo a Squillace Lido, in provincia di Catanzaro, il tour di selezione del personale di Club Esse, la catena alberghiera italiana che in Calabria vanta due strutture di prestigio per le quali sta cercando, sul territorio, diverse decine di persone tra addetti alle mansioni più strettamente alberghiere – direzione, ricevimento, cucina, servizio sala e bar, economato, housekeeping -, intrattenitori/animatori e assistenti ai bagnanti.

Club Esse infatti ha a cuore la valorizzazione del territorio calabrese, a partire dai prodotti a chilometro zero e dalla cucina, che esalta i sapori, gli odori e le tradizioni del luogo. Per questo preferisce cercare sul posto il personale alberghiero e fornire agli ospiti un’esperienza totalmente immersiva nella cultura locale, fatta di competenze, ospitalità e amore per la propria storia.

Le giornate che i responsabili delle risorse umane di Club Esse dedicheranno a conoscere i candidati sono venerdì 6 (il pomeriggio, dalle 15 alle 18) e sabato 7 marzo (la mattina, dalle 10 alle 13.30) al Club Esse Sunbeach di Squillace Lido, in provincia di Catanzaro (via Lungomare Ulisse 1). Si tratta di uno dei villaggi di punta della catena, frequentato in larga misura da clientela straniera che richiede servizi di alta gamma. L’altra struttura calabrese, ugualmente top, è il Club Esse Costa dello Ionio, a Marina di Mandatoriccio, in provincia di Cosenza.

Per incontrare i selezionatori di Club Esse occorre compilare il form che si trova alla pagina “Lavora con noi” del sito www.clubesse.it e presentarsi il 6 e il 7 marzo, nelle fasce orarie sopraindicate, portando con sé un curriculum cartaceo. I colloqui saranno effettuati in base all’ordine di arrivo, non sarà cioè possibile fissare preventivamente un appuntamento.

Esperienza, nel caso dei ruoli più “tecnici”, ma soprattutto entusiasmo, motivazione, disponibilità ed eventualmente conoscenza delle lingue straniere sono le caratteristiche richieste a chi – maggiorenne – voglia unirsi alla grande famiglia di Club Esse, che vanta ormai 18 strutture ricettive in tutta Italia e impiega ogni estate 1500 persone da aprile a ottobre, per un fatturato che ha superato i 30 milioni di euro grazie a 600.000 presenze.