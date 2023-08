A Squillace un convegno dal tema “Turismo delle radici e delle emozioni”

Convegno al castello di Squillace con esperti, studiosi ed amministratori.

Dopo tanti eventi e spettacoli, che hanno ottenuto unanimi consensi e presenze particolarmente consistenti, la programmazione turistica del comune di Squillace propone un convegno dal tema “Turismo delle radici e delle emozioni per uno sviluppo innovativo e partecipato del territorio”.

Il comune di Squillace ha provveduto negli scorsi mesi a sottoscrivere con il ministero del turismo un’apposita convenzione legata agli impegni ed alle attività da realizzare sul territorio per favorire una maggiore presenza ed un’adeguata accoglienza di turisti mossi dal desiderio di incontrare i luoghi dei loro avi.

Abbiamo ritenuto opportuno, puntualizza l’assessore alla programmazione e turismo, il sociologo Franco Caccia, avviare un confronto su un tema che potrà diventare una concreta opportunità nella misura in cui si riuscirà a mettere in campo buone idee e costruire progetti di sviluppo innovativi.

La qualità e la competenza dei relatori individuati costituisce una garanzia per un approfondimento ad alto livello delle diverse tematiche collegate al turismo delle radici.

Al convegno infatti interverranno: Tullio Romita: docente e direttore scientifico del centro ricerche sul turismo dell’UNICAL; Santo Strati: direttore responsabile di calabria.live, testata letta quotidianamente da milioni di calabresi nel mondo; Salvatore Mongiardo; direttore scientifico del centro studi della prima Italia ed autore di diverse pubblicazioni sulla storia del nostro territorio; Franco Caccia: assessore alla programmazione e turismo e curatore in prima persona della ricca programmazione estiva allestita dal comune di Squillace per il 202; Roberto Messina: direttore responsabile della rivista Calabriamundi e curatore di pubblicazioni turistiche; Filippo Mancuso: presidente del consiglio regionale sono cogliere l’opportunità. Come noto, il tema del turismo delle radici è oggetto di particolari attenzioni e diffuse aspettative, anche da parte della regione Calabria ed è doveroso arrivare preparati alle prossime scadenze,

L’evento di terrà domenica 27 agosto p.v. presso il Castello con inizio alle ore 18,00.