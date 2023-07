Accoltellato in spiaggia al culmine di una lite, arriva sanguinante in pronto soccorso

Una lite in spiaggia sfocia in accoltellamento. L’accaduto è avvenuto ieri mattina a Nicotera Marina, frazione costiera del comune tirrenico in provincia di Vibo Valentia.

La vittima, un cinquantaduenne del posto, A.B., colpito con due fendenti al rene sinistro, si è recato sanguinante al pronto dell’ospedale Jazzolino di Vibo per ricevere le cure nel più breve tempo possibile.

I sanitari, dopo aver constato le gravi condizioni dell’uomo, lo hanno stabilizzato disponendone il trasferimento in ambulanza all’ospedale ‘Pugliese’ di Catanzaro. L’uomo non verserebbe, fortunamente, in condizioni critiche.

Ancora sconosciute le motivazioni all’origine della lite mentre i carabinieri, che indagano sull’accaduto, sarebbero già sulle tracce dell’aggressore che si sarebbe dileguato dall’arenile di Nicotera Marina subito dopo la violenta aggressione.