Al via a Squillace la stagione estiva 2023

Tutto pronto per accogliere a dovere i turisti e i tanti vacanzieri che ritornano al paese natio dopo un lungo inverno di lavoro. Gli stabilimenti balneari, ben cinque, hanno già piantato gli ombrelloni da giorni.

Anche il parco acquatico dell’associazione Blue Park è stato completato per il divertimento dei più piccini. L’amministrazione comunale di Squillace, intanto ieri ha fatto eseguire una disinfestazione do tutto il paese ad opera degli operatori ecologici della Sieco.

Quello che si auspica è che l’ambiente sia mantenuto pulito durante l’estate e che i tanti vacanzieri utilizzino gli appositi cestini per conferire i rifiuti senza abbandonarli in ogni dove.

A tal proposito anche quest’anno gli ecologisti hanno voluto porre l’accento sui tanti rifiuti abbandonati in spiaggia e in pineta senza alcun rispetto per l’ambiente.

Infatti hanno allestito lungo il sentiero delle Dune una nuova ironica mostra “ecologica”, definita “Museo del danno” utilizzando ,appunto i tanti rifiuti abbandonati in spiaggia e in pineta.

Un tripudio di plastica, bottiglie di vetro, carcasse di vecchi computer, copertoni di camion, tavole da surf e perfino un water che fa da fioriera.

Rimarcando l’invito a tutelare l’ambiente.Senza contare che, proprio in questo splendido tratto di spiaggia , alla fine del lungomare Ulisse, esiste un’oasi naturale l’Oasi Scolacium’ zona speciale di conservazione curata dall”associazione La Rete e dove nidificano le tartarughe ‘Caretta caretta ‘.

Amalia Feroleto