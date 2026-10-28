​Alessandro Borghese accende i fornelli in Sila: “4 Ristoranti” sbarca a Camigliatello Silano

Le iconiche telecamere di “4 Ristoranti”, il celebre show culinario condotto da Alessandro Borghese, sono ufficialmente arrivate nel cuore della Calabria. Questa volta è l’altopiano silano, e in particolare la rinomata località di Camigliatello Silano, a fare da cornice alla sfida che vedrà quattro ristoratori locali contendersi il titolo di miglior locale della zona.

​La sfida sulle vette calabresi

​Il format – amatissimo dal pubblico televisivo – vedrà i quattro concorrenti sfidarsi a colpi di gusto e accoglienza, sottoponendosi alla scrupolosa valutazione dei colleghi e dello chef Borghese.

I quattro parametri fondamentali sotto la lente d’ingrandimento saranno, come di consueto:

​Location

​Menu

​Servizio

​Conto

A questi si aggiungerà l’immancabile e decisivo giudizio di Alessandro Borghese, pronto a “confermare o ribaltare il risultato” finale.

Eccellenze del territorio in prima serata

​Al centro delle tavolate non potranno che esserci le grandi eccellenze della tradizione gastronomica locale: i pregiati funghi porcini, la rinomata Patata della Sila IGP, i formaggi tipici come il caciocavallo silano e i salumi tradizionali.

Dopo la recente puntata di “4 Hotel” guidata da Bruno Barbieri – che ha puntato i riflettori sull’ospitalità e sulle strutture ricettive dell’altopiano – tocca ora all’arte culinaria silana farsi conoscere e apprezzare dal pubblico di tutta Italia.

​Attesa per la data di messa in onda

​L’arrivo della troupe ha già acceso la curiosità e l’orgoglio di residenti e turisti della zona. Per scoprire quali saranno i quattro ristoranti in gara e chi si aggiudicherà la vittoria, bisognerà tuttavia attendere ancora un po’: la data ufficiale della messa in onda su Sky e in streaming su NOW non è stata ancora resa nota.

​Una cosa è certa: la Sila si prepara a conquistare ancora una volta i telespettatori a suon di gusto e tradizione.