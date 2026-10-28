Reati contro le donne nel catanzarese: scatta la sorveglianza speciale per quattro uomini

Quattro misure di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti di uomini indiziati, a vario titolo, di atti persecutori e maltrattamenti in ambito familiare.

Le ha emesse il Tribunale di Catanzaro, accogliendo le proposte del questore fondate sull’attività istruttoria della Sezione misure di prevenzione della Divisione polizia anticrimine. Gli accertamenti hanno riguardato condotte aggressive, minacciose e violente, in alcuni casi anche alla presenza di figli minori, e la pericolosità sociale dei destinatari.

I casi di Squillace e Lamezia Terme

Il primo provvedimento riguarda un 58enne residente a Squillace, che avrebbe perseguitato e maltrattato sistematicamente l’ex fidanzata. Secondo gli atti, l’uomo avrebbe cercato di controllarne la vita attraverso contatti diretti e strumenti informatici e telematici, con atteggiamenti di marcata possessività.

Le minacce e i maltrattamenti sarebbero avvenuti anche davanti ai figli minori e, in un’occasione, la donna avrebbe riportato lesioni. Il secondo destinatario è un 37enne con precedenti penali, residente a Lamezia Terme.

Avrebbe ripetutamente vessato e minacciato di morte l’ex convivente e i suoi familiari, sia di persona sia attraverso messaggi. Gli vengono attribuite aggressioni verbali e fisiche, spesso sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e anche alla presenza dei figli minori.

Documenti trattenuti e divieto di usare i social

A Catanzaro il provvedimento riguarda un 46enne domiciliato in città, indiziato di maltrattamenti nei confronti della moglie. L’uomo, anche in stato di alterazione alcolica, l’avrebbe ripetutamente umiliata, intimidita e offesa, limitandone l’autonomia e le attività quotidiane.

Secondo la ricostruzione, avrebbe anche trattenuto i suoi documenti personali e le avrebbe vietato di utilizzare i social network. Per questi tre uomini la sorveglianza speciale ha una durata di due anni, con il divieto di avvicinarsi alle persone offese e ai luoghi da loro abitualmente frequentati, mantenendo una distanza di almeno mille metri. È prevista inoltre l’applicazione del braccialetto elettronico. Come riferisce la Questura, la durata della misura sarà estesa a tre anni in caso di mancato consenso all’applicazione del dispositivo.

Le presunte violenze dal 2018 al 2026

Il quarto caso riguarda un 42enne con precedenti penali, residente a Lamezia Terme, che avrebbe vessato, minacciato di morte e aggredito verbalmente e fisicamente la moglie dal 2018 al 2026.

Nei suoi confronti è stata disposta la sorveglianza speciale per due anni, con il divieto di avvicinarsi alla donna e ai luoghi da lei abitualmente frequentati, mantenendo una distanza di almeno 500 metri. Si tratta di misure di prevenzione, distinte dall’accertamento della responsabilità penale per le condotte contestate.

La Questura rinnova l’invito a segnalare tempestivamente i segnali di possibili situazioni di violenza domestica, per consentire l’attivazione degli interventi a tutela delle vittime.