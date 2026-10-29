Alimenti scaduti e lavoratore in nero, sanzionato un ristorante

Cinquanta chili di prodotti alimentari sono stati sequestrati a Pizzo (VV) dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro e dai militari dell’Arma della locale Stazione.
Il sequestro è avvenuto per carenze igieniche e sanitarie riscontrate nel corso di un controllo in un ristorante della zona.
Nello stesso esercizio commerciale è stata altresì accertata la presenza di un lavoratore impiegato senza un regolare contratto di assunzione e, quindi, in mancanza delle relative tutele.
Le irregolarità in materia di lavoro hanno comportato sanzioni nei confronti del titolare del ristorante per circa 6.500 euro e la sospensione dell’attività imprenditoriale.