Volo salva-vita per un neonato di un mese trasferito d’urgenza al Gaslini di Genova

Due trasporti sanitari d’urgenza, a bordo di un velivolo dell’Aeronautica Militare, sono stati effettuati nella giornata di ieri in favore di due neonati, un bimbo di un mese e una bimba di due mesi, in imminente pericolo di vita.

A questi si è aggiunto un intervento di soccorso in ambiente impervio in favore di un alpinista infortunato nella zona di San Vito Lo Capo. I trasporti sanitari sono stati effettuati con un G650 del 31mo Stormo di Ciampino che, su richiesta della Prefettura di Catanzaro, ha imbarcato il bimbo di appena un mese all’aeroporto di Lamezia Terme per il trasferimento all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

Successivamente, lo stesso velivolo si è occupato del trasferimento di una neonata di due mesi dall’aeroporto di Alghero verso quello di Genova, per un nuovo ricovero al nosocomio pediatrico.

Il soccorso in favore di un alpinista infortunato nel trapanese è stato effettuato, invece, con un elicottero HH-139B dell’82° Centro Search and Rescue del 15° Stormo, di stanza sull’aeroporto di Trapani-Birgi.

L’equipaggio, in prontezza d’allarme, ha ricevuto l’ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE).

L’attività è stata condotta in sinergia con il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano. L’alpinista è stato recuperato e trasportato presso il Presidio Ospedaliero S. Antonio Abate di Trapani, dove è stato affidato alle cure dei sanitari. Al termine della missione l’elicottero ha fatto rientro a Trapani-Birgi.