Allerta trippa precotta tagliata confezionata con scadenza errata. Prodotto richiamato dal Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo di un lotto della “La Tripa ‘d Muncale” a causa di rischio microbiologico.

Presenza di data di scadenza errata 18/11/19. Questo il motivo che ha indotto il Ministero della Salute a pubblicare un avviso di richiamo di un lotto di trippa precotta tagliata “La Tripa ‘d Muncale”. Il prodotto La Tripa ‘D Muncalè Srl, nome o ragione sociale dell’OSA, è commercializzato da La Tripa ‘D Muncalè Srl di Casto Paolo e Melodoro Fabio. Il nome del produttore è sempre La Tripa ‘D Muncalè Srl di Casto Paolo e Melodoro Fabio con sede dello stabilimento in via Alba 19/1 a Moncalieri, provincia di Torino, mentre il marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore è IT 9-2245L CE.

Il lotto di produzione interessato dal richiamo è il 276S con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 18 ottobre 2019. L’unità di vendita è quella delle confezioni in atmosfera protettiva da 0,500 grammi. Il motivo del richiamo, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, va ricercato in un’errata etichettatura del prodotto.

Le confezioni, infatti, presentano una data di produzione (03/11/2019) e di scadenza (18/11/2019) errate: il prodotto dovrebbe avere come data corretta di scadenza quella del 18 ottobre 2019. Per questo motivo i consumatori sono invitati a riportare queste confezioni nel punto vendita di acquisto. Per eventuali informazioni, potete contattare l’azienda al numero telefonico 011/6476574 o tramite email info@latrippa.com.