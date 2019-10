“L’area grigia della ‘ndrangheta: le infiltrazioni criminali nell’economia” al centro di un convegno

Il Rotary Club di Lamezia Terme ha organizzato per sabato 26 ottobre 2019 alle ore 17,30 nella sala convegni del Savant Hotel di Lamezia Terme in via Capitano Manfredi , un importante convegno dal titolo “L’area grigia della ‘ndrangheta le infiltrazioni criminali nell’economia”.

Per l’occasione ad approfondire l’argomento due relatori d’eccezione la Dott.ssa Maria Teresa Caré Presidente Sezione Penale del Tribunale di Lamezia Terme e il Dott. Giuseppe Furciniti Colonnello della Guardia di Finanza, Comandante del GICO di Napoli.

Il convegno sarà introdotto dal saluto della Prof.ssa Natalia Majello Presidente del Club e chiuso con l’Ing. Casimiro Giannuzzi Assistente del Governatore Distretto Rotary 2100, che concluderà porgendo i saluti del Governatore Dott. Pasquale Domenico Verre.