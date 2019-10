Santa Caterina dello Ionio – Inaugurazione del centro diurno per anziani “Vivere il Tempo”

Da venerdì 25 ottobre 2019, la comunità di Santa Caterina dello Ionio avrà a disposizione il Centro Diurno per Anziani “Vivere il Tempo”, realizzato con i fondi POR Calabria FERS 2007/2013, il cui Avviso Pubblico prevedeva, all’interno dell’Asse Prioritario IV – Qualità della vita e inclusione sociale, la linea d’intervento 4.2.1.1 che finanziava la realizzazione, il potenziamento e la riqualificazione di strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e diversamente abili.

Si tratterà di una struttura che il Comune metterà a disposizione della comunità affinché possa diventare un punto di riferimento per il tempo libero caterisano.

Oltre alle autorità civili e politiche locali, sarà presente anche Angela Robbe, assessore regionale con delega al Lavoro e le Politiche Sociali.

Appuntamento, quindi fissato per venerdì 25 ottobre 2019, alle ore 17.00 presso la struttura ubicata in Via Piave, nel Centro Capoluogo di Santa Caterina dello Ionio.