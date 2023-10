All’IIS Guarasci-Calabretta di Soverato i lavori per la presentazione delle liste rappresentanti degli studenti

Si sono conclusi martedì 23 ottobre, presso la sede ITE dell’IIS Guarasci-Calabretta, i lavori per la presentazione delle liste in vista delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto, in programma per venerdì 27 ottobre 2023.

Gli alunni, candidati nelle 4 liste e gli alunni candidati nella Consulta Provinciale, già da diversi giorni hanno avuto la possibilità, attraverso incontri con le classi, di farsi conoscere e di farsi apprezzare per le proprie idee. Durante le diverse fasi dell’assemblea i candidati con entusiasmo hanno coinvolto la scolaresca in proposte per il miglioramento e l’innovazione dell’istituto.

I due momenti, in cui i ragazzi hanno avuto la possibilità di confrontarsi, sono stati altamente formativi sia dal punto di vista dei contenuti trattati che dal punto di vista della socializzazione.

Gli alunni si sono confrontati, hanno discusso in un clima sereno, consapevoli che le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola in funzione della loro formazione culturale e civile.