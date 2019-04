All’IIS “Guarasci-Calabretta” di Soverato si parla di start-up ed innovazione

“Ti serve un lavoro? Inventalo”. Relativamente all’azione formativa di sensibilizzazione ed orientamento verso i nostri allievi riguardanti aspetti dell’innovazione aziendale e le tematiche che caratterizzano l’avvio di un’iniziativa imprenditoriale giovanile denominata “A scuola di start up”, si svolgerà presso la sala conferenze dell’ITE “A. Calabretta” venerdì 12 aprile dalle ore 11:00 il seminario “Start up ed innovazione. I Lions a sostegno dell’imprenditoria” in collaborazione con i Lions Clubs International Multidistretto 108 Italy – Club Soverato e Versante Ionico delle Serre.

In tempi recenti il termine start up è diventato elemento di riferimento per l’avvio di qualsiasi iniziativa imprenditoriale. Che si tratti di una nuova impresa nello street food, di un e-commerce o di un’azienda all’avanguardia nel campo dell’energie rinnovabili, «fare start up» è diventato il comune denominatore per un fenomeno collettivo che ha portato a rilanciare il circolo virtuoso dell’imprenditorialità nel nostro Paese.

Modelli imprenditoriali in funzione delle tre dimensioni “livello di innovazione”, “potenzialità di crescita” e “fabbisogno di risorse” concorrono insieme a definire altrettanti approcci distintivi nel fare impresa ossia l’impresa tradizionale, la start up trasformativa e la start up disruptive. Questa è, più che mai, l’era dell’imprenditorialità. Saper cavalcare l’incertezza, quale terreno fertile per nuove opportunità, coniugare la visione di lungo termine con la capacità di ridefinire il percorso in itinere, saper ripartire da zero, abbandonando convenzioni e routine sedimentate nel tempo, rappresentano fattori essenziali per fare (e rifare) le imprese.

L’imprenditorialità giovanile è il sale del cambiamento e dello sviluppo economico-sociale. Stimola l’innovazione e la rende accessibile al mercato, facilita l’evoluzione, la rigenerazione del tessuto industriale e favorisce la mobilità sociale. Essere imprenditori non è un mestiere, ma significa essere interpreti quotidiani di questi valori a qualsiasi livello ed in qualsiasi contesto, creando nuove imprese e facendo evolvere aziende ed istituzioni esistenti.

Prof. Colacino Antonio