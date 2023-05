Alta velocità nella zona sud di Soverato (Lettera aperta al Sindaco)

Riceviamo e pubblichiamo:

Gent.mo Signor Sindaco,

Con la presente intendiamo informarLa circa la situazione, particolarmente preoccupante perché ormai fuori controllo, dell’alta velocità, con particolare riferimento a via C. Amirante e via A. Guarasci. Come Lei saprà, e se non ne è al corrente ora lo sa, nell’ultimo anno e mezzo su queste due strade abbiamo avuto vari incidenti, che hanno causato feriti e addirittura due persone decedute.

Tanto sarebbe bastato per metterle immediatamente in sicurezza, ma nulla è stato fatto al riguardo, tant’è vero che attualmente i vari mezzi, macchine, anche di grossa cilindrata, furgoncini, corrieri e via dicendo, percorrono queste due strade al doppio se non al triplo del limite di velocità consentito (30kmh), che in alcuni punti è anche di 25 o 20kmh.

Ora, dal momento che qui a qualsiasi ora del giorno e della notte, si procede (come minimo) al doppio della velocità prevista dalla legge, non sarebbe il caso di installare dei dissuasori di velocità (dossi) in serie, posto che i due rialzi, chiamiamoli così, ivi presenti, non rallentano neppure un motorino? Essendo

Lei il garante della sicurezza urbana, e quindi anche stradale, in qualità di Sindaco, non dovrebbe far rispettare i limiti di velocità in pieno centro abitato, oppure in questa zona siamo dimenticati e quindi chiunque può arrogarsi il diritto di procedere (costantemente!) a 70/80kmh, se non più, ogni giorno, mettendo a repentaglio l’incolumità di qualsiasi cosa o persona? Le sembra normale? Non sarebbe invece opportuno, come sono stati (giustamente) installati dossi “in serie”, quindi continui, a Soverato superiore, metterli anche su queste due strade ad alta pericolosità? Tra l’altro via Guarasci è un falso rettilineo, con cancelli e abitazioni ai lati, ma nonostante tutto viene presa a tutta velocità, come e più di via Amirante, e infatti fare una passeggiata vicino casa, fare uscire i bambini, o semplicemente anche per gli anziani, la situazione è divenuta insostenibile.

Ogni macchina che passa a tutta velocità ci si affaccia a vedere se è successo qualcosa, o si chiama il familiare che non è rientrato.. perché la velocità non è da semplice multa, ma da ritiro immediato della patente. La preghiamo di prendere i dovuti provvedimenti quanto prima, non serve la convocazione di un tavolo tecnico per comprendere la gravità della situazione. Si inizino a fare multe di centinaia di euro per eccesso di velocità nel centro abitato, si mettano dissuasori in serie, ripetuti però (non uno o mezzo), e telecamere, anche controlli della velocità elettronici..ma presto, senza aspettare il verificarsi di altre situazioni gravi, o peggio di un altro morto.

Soverato non deve essere un autodromo, ma questa zona lo è diventata.. forse lo è da troppo tempo per far finta di niente, e le oneste famiglie che abitano qui sono stufe di dover vivere nella preoccupazione. Le è stata più volte segnalata in passato questa problematica, ma nulla è stato concretamente fatto…si provvede ad asfaltare di questi tempi le strade, ma senza metterle in sicurezza, quasi per rendere più agevole il manto stradale a chi va a cento all’ora.. È normale? Se siamo sulla Germaneto/Lamezia forse si, non è normale qui, in centro abitato.. a due metri da abitazioni e uscite da palazzi. Non La si risolve con i posti di blocco, che da queste parti si vedono tra l’altro raramente, anche perché controllerebbero mezz’ora, un’ora al massimo…e le altre 23 ore? Chi controlla? Assistiamo alla Formula uno sotto casa, tanto nessuno fa niente a questi presunti piloti. In realtà questa situazione.

La può risolvere con dossi in serie (I quali servono eccome, perché obbligano chiunque a procedere a velocità ridotta!!!), controllo della velocità h24 e multe a tappeto. Prima che voli in cielo qualcun altro. Magari un bambino, ma può essere chiunque. Nel frattempo che Le scriviamo sono almeno una dozzina le macchine (o meglio gli incoscienti al volante) passate su ambo le vie a tutta velocità, è una cosa quotidiana, costante, e mette ansia. Gentilmente ci tuteli, metta in sicurezza queste due strade (Via Amirante e via Guarasci) , altamente pericolose, e tutte le altre che i cittadini

Le vorranno eventualmente segnalare. Vorremmo una cittadina più sicura, in primis dal punto di vista della sicurezza stradale. Faccia rispettare i limiti di velocità, Lei, nella Sua posizione, ha tutti i mezzi per farlo. Addirittura nelle strade adiacenti i limiti sono anche inferiori a 25kmh..ma nessuno li rispetta realmente. È un via vai continuo a velocità elevata, si rischia anche ad attraversare la strada. Non si può vivere serenamente in questa situazione.

Ci affidiamo al Suo buonsenso e al rispetto che certamente mostrerà verso chi risiede in questa zona. La ringraziamo infinitamente, certi che provvederà in tempi brevissimi. Ci scusi la lunghezza dell’esposizione, ma sembrava opportuno spiegarLe bene un problema serio che deve assolutamente essere risolto al più presto. Per il benessere e la tranquillità di tutti i cittadini.

Francesco