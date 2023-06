Appiccano incendio e vengono sorpresi dai carabinieri, due arresti

A Roccella Jonica, nei giorni scorsi, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio volti alla prevenzione e contrasto di attività illecite da parte dei carabinieri dell’Arma reggina, la cui presenza sul territorio risulta capillare e costante, i militari della locale stazione hanno arrestato due uomini con l’accusa di incendio e combustione illecita di rifiuti.

In particolare, la pattuglia dell’Arma, attirata dal fumo denso e da fiamme propagatesi nell’area rurale di Contrada Lacchi, hanno sorpreso un 27enne e un 30enne del posto mentre si davano alla fuga dopo aver dato alle fiamme un accumulo di vari materiali, tra cui alcuni rifiuti speciali quali filtri di auto, bidoni di vernice e pneumatici.

La zona è stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco che hanno provveduto a estinguere l’incendio, mentre i due giovani, le cui responsabilità dovranno essere successivamente accertate nelle opportune sedi giudiziarie, sono stati dichiarati in stato d’arresto. Trattandosi di provvedimento in fase di indagini preliminari, rimangono salve le successive determinazioni in fase dibattimentale.