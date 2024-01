Assegno di Inclusione 2024, primi pagamenti anche in Calabria

Anche in Calabria, come nel resto d’Italia, sono iniziati i primi pagamenti per l’Assegno di Inclusione (ADI). L’accredito avviene sulla Carta di Inclusione. In tutta Italia sono in totale 287.704 i nuclei familiari che da oggi riceveranno il pagamento dell’Assegno di inclusione (ADI).

La misura è stata riconosciuta a quelle famiglie che hanno presentato la richiesta entro i primi giorni di gennaio, che hanno sottoscritto il Patto di Attivazione digitale (PAD) e la cui domanda ha superato i controlli preventivi relativi ai requisiti previsti dalla normativa.

Gli interessati hanno ricevuto nella giornata di ieri un sms (testo in calce) con l’invito a recarsi presso un ufficio postale per ritirare la Carta di Inclusione sulla quale è accreditato l’importo dell’assegno.

Il provincia di Cosenza il servizio ha riguardo 223 uffici postali dove è possibile ritirare la Carta di inclusione, sulla quale verrà erogato, per gli aventi diritto, l’assegno.