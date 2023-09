Mago dell’informatica lascia Oxford per trasferirsi all’Università della Calabria

Il professor Georg Gottlob, uno dei più grandi esperti al mondo di intelligenza artificiale, 67 anni, austriaco, che tra qualche settimana abbandonerà definitivamente la sua cattedra ad Oxford per trasferirsi all’università della Calabria: “Mia moglie ed io vivremo a Paola, perché vi stupite tanto? Il dato di fondo è che per me è naturale cambiare paese, ho lavorato a Milano, al Cnr di Genova, a Vienna, i miei figli Leonardo e Anita sono cresciuti ad Oxford. Ma non sarei venuto in Calabria se non avessi avuto un forte interesse scientifico e accademico”.

