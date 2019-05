Auto si schianta contro un muro, ferito il conducente

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro sede Centrale è intervenuta nel sottopasso di Via Gioacchino da Fiore, centro abitato di Catanzaro, per incidente stradale.

La vettura coinvolta una Fiat Coupé che transitava in direzione Sud della città. La vettura, causa fondo stradale reso viscido dalla pioggia, finiva in testacoda andando ad impattare contro le pareti del sottopasso.

A bordo il solo conducente che fortunatamente non riportava gravi conseguenze. L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza della vettura in attesa del soccorso stradale. Disagi per la viabilità. Il sottopasso è stato chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.