Autoarticolato carico di frutta finisce fuori strada, ferito il conducente

Ore 2.00 circa, incidente stradale sulla SS18 in prossimità del comune di Santa Maria del Cedro.

Un autoarticolato carico di prodotti ortofrutticoli, partito dalla Sicilia e diretto a Salerno, per cause in corso di accertamento perdeva il controllo terminando la sua corsa fuori strada.

A bordo il solo conducente che fortunatamente non riportava ferite gravi ma lievi escoriazioni che venivano trattate dal personale sanitario del Suem118 direttamente in loco.

Intervento dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di Scalea è valso alla messa in sicurezza del mezzo in attesa dell’arrivo del soccorso stradale con autogru idonee al recupero reso altresì difficoltoso da alcuni alberi d’alto fusto divelti dal mezzo al momento del sinistro. Sul posto Polizia Stradale di Scalea per quanto di competenza.

Disagi per la viabilità sino al termine delle operazioni di soccorso.