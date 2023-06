Autolavaggio illegale viola le norme ambientali, scatta il sequestro

Un autolavaggio situato nella zona Pip di Soriano Calabro, nel vibonese, gestito da una persona del posto, è stato sequestrato dai carabinieri dalle stazione locale che hanno scoperto operasse senza le necessarie autorizzazioni.

Durante i controlli, i militari hanno rilevato anche delle violazioni delle normative ambientali che configurerebbero in particolare il reato di smaltimento illecito di rifiuti speciali non pericolosi e lo scarico non autorizzato.

L’operazione, svolta grazie al coordinamento della Procura, guidata dal Procuratore Camillo Falvo, fa ritenere agli investigatori di aver dunque individuato e fermato un’attività illecita che minacciava l’equilibrio ambientale della zona.

Le indagini, comunque, proseguiranno per valutare se vi siano altri eventuali responsabili.