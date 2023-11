“Balcone a tre Piazze” di Biagio Izzo apre la stagione invernale del Teatro di Soverato

La stagione invernale del Teatro di Soverato si apre alla grande con “Balcone a tre Piazze”, interpretato da Biagio Izzo. Sold out per il poliedrico attore che racconta la storia di una tormenta di neve a Napoli, che blocca in casa un intero condominio.

Situazioni divertenti e fantasiose che si intrecciano creando pathos per l’attento pubblico soveratese che non risparmia applausi a scena aperta a Mario Porfito, Carla Ferraro, Roberto Giordano, Adele Vitale e Ciro Pauciullo professionali e valenti nell’ accompagnare il Biagio nazionale.

La piece, scritta da Francesco Velona’ e Mirko Setaro ( ex Tre Tre), risulta gradevole e ben impostata ed apre alla grande l’inverno di quella bomboniera del Teatro comunale di Soverato.

Lele Amoruso, insieme all’amministrazione ed alla collaudata squadra di dipendenti comunali pronti a dare il proprio contributo lavorativo anche in notturna, continua a fare bingo, ponendo la Perla dello Ionio alla ribalta nel panorama culturale italiano.

Battute rapide e sagaci, ritmo incalzante e sorprese particolari hanno reso felici gli spettatori che hanno goduto di 120 minuti di puro divertimento.

Chi ben comincia è a metà dell’opera ma ormai la stagione teatrale di Soverato è un vero e proprio benchmark, garanzia di serietà, organizzazione e divertimento.

Lino Gerace ha fatto da Cicerone per il folto pubblico introducendo gli ospiti di platea e galleria oltre il Sipario, nel meraviglioso mondo di Biagio Izzo e delle sue virtù teatrali consolidate ed applaudite.

Buio in sala per vivere momenti di distrazione senza dimenticare tutto quanto c’è da fare, e fare bene, nella vita quotidiana.