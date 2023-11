L’IC “Saverio Gatti” di Lamezia Terme aderisce alla celebrazione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne

L’Istituto Comprensivo Statale “Saverio Gatti” di Lamezia Terme, attualmente rappresentato dal DS Professoressa Daniela Quattrone, anche quest’anno ha partecipato alla celebrazione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, aderendo alla Campagna di Sensibilizzazione Sociale “Un posto occupato”.

In ogni suo plesso sono stati allestiti “posti vuoti”, in realtà “riservati” a quelle donne che avrebbero voluto, potuto e dovuto essere là, se non fossero state brutalmente uccise da uomini violenti che, spesso, dicevano addirittura di amarle.

I docenti dell’Istituto hanno promosso riflessioni e confronti per stimolare nei giovanissimi il senso critico, adeguando gli interventi all’età dei propri alunni e motivando i bambini e i ragazzi a realizzare diverse attività creative per onorare la Giornata e, soprattutto, la Memoria di tutte le vittime di femminicidio. Messaggi chiari e precisi sono stati lanciati dagli studenti contro la Violenza sulle Donne e contro ogni Forma di Abuso.

In questa commemorazione internazionale le voci di tutte le comunità educanti si alzano in coro, ma è bene ricordare che la Scuola opera quotidianamente per la costruzione di un futuro migliore in cui veder davvero rispettata la dignità di ogni singolo essere umano.

L’Istituto “Saverio Gatti”, che abbraccia un vasto territorio nel quale vivono realtà sociali molto diverse tra loro, si è sempre impegnato con determinazione a sconfiggere i retaggi culturali arretrati e a valorizzare le positive caratteristiche di ciascuna collettività presente.

Con la speranza che i vari simboli per contrastare la Violenza sulle Donne rimangano al più presto confinati in un passato meschino, tutto il personale dell’Istituto “Saverio Gatti” continuerà a svolgere costantemente la propria missione educativa e formativa con lo spirito del SERVIZIO, incarnato mirabilmente dal “Maestro di Vita” del quale porta il nome, Don Saverio Gatti, grande uomo e sacerdote che è stato e continua ad essere, attraverso il suo ricordo, un significativo punto di riferimento per la città.