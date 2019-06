Incidente sulla Statale 106 nel comune di Sellia Marina uscita supermercato Eurospin. Quattro auto coinvolte una Audi A4 una Fiat 600 una Fiat Punto ed una Toyota Auris.

Quattro le persone ferite complessivamente, due donne e due uomini, in cura presso ambulanze suem118 successivamente trasportati in ospedale. Disagi per la viabilità.

Sul posto vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina per la messa in sicurezza delle vetture.