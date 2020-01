Cade da una tettoia mentre cerca di ripararla, muore 44enne

Un uomo di 44 anni, Lucio Fedele è morto ieri dopo essere caduto da una tettoia di un piccolo fabbricato di sua proprietà che stava cercando di riparare.

Al momento non è stata accertata l’esatto dinamica del fatto ma sembra ragionevole l’ipotesi che il 44enne abbia perso l’equilibrio e sia caduto rovinosamente a terra a causa di una folata impetuosa di vento.

Per l’uomo, ritrovato in un terreno di sua proprietà a Paola, in provincia di Cosenza, non c’è stato nulla da fare. L’allarme era scattato già nella serata di ieri quando i familiari non vedendolo rincasare hanno avviato le ricerche.