Calcio – Il calabrese Angelo Laganà direttore di “Fiorentina Mia”

Nasce “Fiorentina Mia”, magazine della compagine viola. A dirigerla è un calabrese: Angelo Laganà. La rivista, disponibile in due formati (cartaceo, su patinata, e in digital edition Pdf), verrà distribuita gratuitamente in occasione delle partite disputate tra le mura amiche dalla squadra presieduta da Rocco Commisso e allenata da Montella.

Negli anni passati, il poliedrico, eclettico Laganà (che – come si sa – è giornalista-pubblicista, editore, musicista-compositore, pluristrumentista e fotografo) ha pure diretto “RomaMia” e “Reggin’Alè”, periodici dedicati ai rispettivi sodalizi calcistici.

