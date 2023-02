Casinò con licenza AAMS, una scelta sicura

Con la chiusura delle sale da gioco e le persone costrette in casa a causa della pandemia, la domanda di gioco online è cresciuta molto negli ultimi due anni. Esistono diversi tipi di gioco online in Italia, tra cui le scommesse sportive, le lotterie e i giochi da casinò. Sono questi ultimi ad aver registrato un numero maggiore di giocatori e di conseguenza, con l’aumento della domanda, anche il loro numero è aumentato.

In un casinò i giocatori infatti possono godersi comodamente da casa un’ampia varietà di giochi, dalle slot al poker e al blackjack.

Per chi vuole provare un casinò online la scelta può essere difficile, poiché il numero di opzioni disponibili è ampio. Sarebbe consigliabile fare delle ricerche sul background e sulla reputazione, come leggere le recensioni dei clienti e controllare le informazioni sui bonus, le condizioni economiche e le procedure di sicurezza. Solo con queste informazioni si può prendere una decisione informata e scegliere il casinò online migliore. Oltre a questo bisognerebbe verificare che il sito sia dotato di crittografia SSL per mantenere i dati e le transazioni di denaro al sicuro.

Nonostante fare delle ricerche e confronti sia sempre consigliabile, è necessario sapere che tutti requisiti sopra elencati sono soddisfatti automaticamente in un casinò con licenza AAMS.

Avere una licenza AAMS significa essere certificati da un’autorità e garantire che vengano soddisfatti degli standard di sicurezza e correttezza. Se scegliete un casinò non autorizzato non sarete certi che il gioco sia davvero equo e potreste rischiare di essere truffati o di non poter prelevare le vincite.

In questo articolo vedremo le ragioni per cui dovreste scegliere di giocare solo su casinò legalmente autorizzati dall’AAMS e come riconoscerli.

1. Trasparenza

Giocando in un casinò autorizzato e regolamentato da un’autorità, si può essere certi di essere informato sulle reali possibilità di vincita.

RTP sta per Return to Player (ritorno al giocatore) ed è un termine importante da conoscere quando si gioca in un casinò online. Si tratta del denaro scommesso che il casinò restituisce ai giocatori in un determinato periodo di tempo. Di solito viene visualizzato in percentuale e aiuta i giocatori a capire le loro possibilità di vincita.

In un casinò autorizzato AAMS l’RTP non può scendere sotto il 90%, e questo vale sia per le slot che per i giochi di carte. Inoltre l’ RTP per singolo gioco deve essere reso pubblico ed accessibile ai giocatori.

2.Equità

I casinò online utilizzano un algoritmo per l’estrazione dei risultati in giochi come slot, poker, blackjack e roulette. Questo tipo di algoritmo è chiamato RNG, acronimo di Random Number Generator (generatore di numeri casuali) ed è un programma informatico che genera casualmente numeri, simboli e altri elementi. L’RNG garantisce che ogni gioco abbia un esito completamente casuale e che sia equo per tutti i giocatori.

Un casinò per ottenere la licenza AAMS deve disporre di un RNG in grado di superare dei test e dei controlli periodici.

3. Sicurezza dei dati personali

I casinò autorizzati sono tenuti a disporre di solidi protocolli di sicurezza per proteggere i dati personali e le informazioni finanziarie.

I protocolli SSL e HTTPS forniscono il più alto livello di sicurezza disponibile su Internet grazie alla crittografia dei dati nel passaggio dal cliente al sito web. Ciò garantisce che le informazioni dei clienti rimangano sicure e protette, consentendo loro di godere dell’esperienza di gioco online senza preoccupazioni.

L’uso di questi protocolli aiuta anche a proteggere l’integrità del sito web, garantendo ai clienti una piattaforma di gioco al riparo da attacchi informatici e da prelievi non autorizzati.

4. Sicurezza dei depositi

La crittografia dei dati mette al sicuro anche tutte le informazioni sensibili sui pagamenti e i prelievi dal conto di gioco. Scegliere di giocare in un casinò con licenza AAMS significa essere sicuri che le vostre transazioni finanziarie saranno protette.

Inoltre, per ottenere la licenza, i casinò devono dimostrare una solidità finanziaria e una riserva di capitale in grado di pagare le vincite in ogni momento.

5. Gioco responsabile

Gli operatori di casinò autorizzati AAMS devono avere una politica di gioco responsabile per proteggere i giocatori dalla dipendenza.

I casinò online devono anche fornire informazioni sui modi in cui i clienti possono identificare e prevenire la dipendenza dal gioco. Tra queste, i segnali di dipendenza e le misure da adottare, come la definizione di un budget e il monitoraggio delle abitudini di gioco.

Inoltre i clienti devono essere incoraggiati a cercare aiuto e supporto presso organizzazioni se non sono in grado di affrontare la dipendenza da soli.

Fornendo queste informazioni, i casinò online AAMS possono contribuire a garantire che i clienti mantengano il controllo quando si divertono con i loro giochi preferiti.

È importante che i clienti vengano informati delle proprie abitudini e sappiano riconoscere quando il gioco sta diventando un problema. In quest’ultimo caso i casinò devono permettere ai giocatori di sospendere il proprio conto.

Come riconoscere un casinò legale AAMS

Quando si sceglie un casinò online, è importante riconoscere e cercare il logo AAMS. Questo logo è un segno che il casinò online è regolamentato dal governo italiano e fornisce un ambiente sicuro in cui giocare. Sul sito deve inoltre comparire il numero di licenza, che di solito è inserito in fondo alla pagina.

Un altro particolare a cui prestare attenzione è la presenza del logo gioco responsabile, o il link alla sezione dedicata. I casinò AAMS hanno una pagina sul loro sito dedicata ad aiutare le persone che potrebbero essere dipendenti dal gioco d’azzardo o che potrebbero avere alcune domande su come affrontare le dipendenze dal gioco.

L’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli inoltre pubblica sul proprio sito l’elenco di tutti i soggetti autorizzati ad operare in Italia nel settore delle sale da gioco e scommesse.

In questo modo è facile verificare se un casinò è legittimamente autorizzato ad operare.

Verificando tutti questi dettagli, potete essere certi che i vostri soldi e le vostre informazioni personali siano al sicuro mentre vi divertite a giocare a giochi come slot, blackjack, baccarat, poker e altro ancora.