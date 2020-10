Caso Covid-19 nel comune di San Sostene, chiuse le scuole

Caso Covid-19 nel comune di San Sostene. Il sindaco, Luigi Aloisio, con apposita ordinanza chiude le scuole ricadenti nel territorio comunale dal 12 al 17 ottobre.

“Carissimi, ho emesso ordinanza di sospensione attività didattiche presso tutte le scuole di ogni ordine e grado in San Sostene dal 12 al 17 ottobre, nonché di chiusura campi di calcio a 5 e aree verdi attrezzate sino a nuove disposizioni. In ultimo ho vietato veglie funebri sino a nuove disposizioni. Ho disposto la sanificazione dello scuolabus e degli edifici scolastici. Allego ordinanza completa. Un abbraccio“. Così in un post su Facebook il sindaco di San Sostene, Luigi Aloisio.