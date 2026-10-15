Catanzaro, il Festival d’Autunno inaugura la XXIII edizione con il concerto sold out di Massimo Ranieri

Un esordio prestigioso per dare il via a una stagione con grandi artisti. L’inaugurazione del cartellone del Festival d’Autunno al Teatro Politeama “Mario Foglietti” di Catanzaro rappresenta da sempre uno dei momenti più attesi della rassegna.

Sabato 17 ottobre, alle ore 21, la XXIII Edizione diretta da Antonietta Santacroce, ospiterà Massimo Ranieri con Tutti i sogni ancora in volo (e continuano a volare), ideato e scritto insieme a Edoardo Falcone, in cui l’artista ripercorre le emozioni e i ricordi di una carriera unica.

Lo spettacolo è stato premiato dal sold out in pochi giorni, confermando l’artista come una delle voci più iconiche e carismatiche del panorama musicale nazionale.

Tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti, il cantante partenopeo offrirà al proprio pubblico il meglio del suo prestigioso repertorio, dai grandi classici alle hit più recenti.

Tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti, il cantante partenopeo offrirà al proprio pubblico il meglio del suo prestigioso repertorio, dai grandi classici alle hit più recenti.

Le dichiarazioni della direttrice artistica

«Massimo Ranieri è un protagonista assoluto della scena italiana da oltre cinquant’anni e accompagnerà gli affezionati del Festival in un viaggio tra successi e ricordi», ha dichiarato la direttrice artistica Antonietta Santacroce. «Musica e narrazione si intrecceranno in una dimensione intima: l’artista, dalla presenza scenica unica e la voce inconfondibile, si ergerà a guida in questo percorso che celebra il valore dei sogni, della memoria e dell’arte».

Massimo Ranieri, una carriera tra musica, teatro e televisione

Da oltre cinquant’anni Massimo Ranieri rappresenta una presenza unica nel panorama dello spettacolo italiano. Cantante, attore, interprete teatrale e televisivo, ha parlato a intere generazioni con linguaggi artistici differenti mantenendo sempre una straordinaria capacità di rinnovarsi. Dalle prime affermazioni musicali ai grandi successi teatrali, fino alle più recenti esperienze televisive, il suo percorso è caratterizzato da una costante ricerca espressiva, senza mai perdere l’autenticità che da sempre lo contraddistingue. Proprio questa versatilità trova piena espressione in Tutti i sogni ancora in volo (e continuano a volare), uno spettacolo nel quale ogni dettaglio mostra al pubblico il ritratto di un personaggio che continua a emozionare con la stessa intensità dei suoi esordi.

Tutti i sogni ancora in volo: tra musica e teatro

Pensato come un one-man show teatrale e musicale, Ranieri mescola la potenza evocativa delle canzoni con il racconto appassionato della sua vita, impreziosito da siparietti comici e da momenti toccanti. Grazie a un rapporto diretto e coinvolgente con gli spettatori, Massimo Ranieri accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso decenni di musica e di emozioni. In scaletta troveranno spazio sia i brani che hanno segnato intere generazioni, da Se bruciasse la città a Perdere l’amore e Lettera di là dal mare, premiata a Sanremo 2022 con il Premio della Critica “Mia Martini”.

Nel corso della sua carriera, sono diversi gli autori italiani che hanno prestato propri brani alla voce potente e avvolgente del performer partenopeo: da Pino Donaggio a Ivano Fossati, passando per Bruno Lauzi e Giuliano Sangiorgi. I loro pezzi verranno eseguiti in questa grande celebrazione dell’arte che rende ogni sua pagina un’emozione condivisa. Ad accompagnarlo sul palco sarà una band d’eccezione, con Danilo Riccardi al pianoforte, Giovanna Perna alle tastiere e alla voce, Francesco Puglisi al basso, Luca Trolli alla batteria, Arnaldo Vacca alle percussioni, Andrea Pistilli e Tony Puja alle chitarre, Valentina Pinto al violino e alla voce, Cristiana Polegri al sax e alla voce, Max Filosi al sax e basso.

In questo spettacolo in continuo movimento, i sogni non smettono di volare per dar vita a un’esperienza unica e intensa: musica, teatro e danza si fondono sotto la direzione di un artista istrionico, amato soprattutto per l’energia che continua a trasmettere dopo tutto questo tempo in giro per il mondo, tra grandi successi e umanità travolgente. Un appuntamento inaugurale che celebra nella maniera più grandiosa gli ideali di “Musica, visioni e meraviglia”, trittico identitario che accompagna questa edizione del Festival.