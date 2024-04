Chiaravalle, onda di cordoglio per Angelo Donato: la famiglia ringrazia

Commozione per la scomparsa del senatore, figura di spicco della vita pubblica calabrese e italiana

“La moglie Maria Pia, i figli Federica, Domenico e Simone ed i nipoti di Angelo Donato desiderano rivolgere il loro sentito ringraziamento a tutti i rappresentanti delle istituzioni politiche ed a tutti i carissimi amici che hanno espresso pensieri e parole di stima ed affetto per il loro caro”.

Una nota scritta a mano, colma di emozione e sincerità. Parole tracciate dal cuore di una famiglia in lutto che rispecchiano la profondità del loro apprezzamento e la gratitudine per l’onda di cordoglio ricevuta in un momento di immenso dolore.

In seguito alla scomparsa di Angelo Donato, ex senatore e personaggio emblematico del panorama politico calabrese e italiano, la commozione ha attraversato non solo la sua città d’origine, Chiaravalle Centrale, ma anche le più alte sfere delle istituzioni e della società. La famiglia Donato, colpita da un lutto così profondo, ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno espresso il loro affetto e riconoscimento per la figura di un uomo di rara statura.

La moglie, i figli, i nipoti e tutti i familiari di Angelo Donato sono stati testimoni di un abbraccio collettivo che ha unito rappresentanti delle istituzioni, colleghi politici, associazioni e innumerevoli cittadini che hanno desiderato rendere omaggio alla sua memoria. Ogni parola e gesto di conforto ricevuto ha rappresentato un tributo al suo impegno incessante per il bene comune e alla sua indimenticabile presenza umana e morale.

In questa occasione di cordoglio, la vita di Angelo Donato è celebrata non solo come un percorso politico di successo ma anche come un’esistenza dedicata al servizio degli altri, un modello di integrità e di passione civile che continuerà a ispirare le future generazioni. La sua eredità si estende ben oltre la sfera personale, influenzando positivamente la società nella quale ha operato con tanta dedizione.

Le esequie avranno luogo lunedì 8 aprile alle ore 15.00 nella Chiesa Matrice di Chiaravalle Centrale. Il feretro potrà essere omaggiato nella sala consiliare del municipio, dalle ore 11.00.