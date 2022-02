Chiaravalle, richiesta convocazione consiglio comunale

La volontà di capire l’attuale situazione degli edifici che ospitano temporaneamente le scuole dell’infanzia e primaria di Chiaravalle e venire informati sullo stato dell’arte dei lavori che interessano gli immobili delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Chiaravalle al fine di trovare soluzioni condivise che scongiurino situazioni gravi che provocherebbero non poco disagio alle famiglie e agli alunni di Chiaravalle.

A tal fine i consiglieri comunali Giuseppe Antonio Rauti (Chi.Ce), Emanuela Neri (Rigeneriamo Chiaravalle) e Concetta Cardamone (Forza Italia) hanno ufficialmente richiesto al sindaco Domenico Donato (e per conoscenza al Prefetto di Catanzaro), la convocazione di un consiglio comunale ad hoc per affrontare nel luogo più consono – giustappunto il civico consesso – una problematica così importante e delicata per la comunità chiaravallese.

La richiesta di convocazione di un consiglio comunale nasce da una dato di fatto incontrovertibile: la contemporaneità dei cantieri che riguardano le opere di ristrutturazione degli edifici scolastici delle scuole dell’infanzia e primaria “Centro”, della scuola dell’infanzia di località Foresta, della scuola primaria e dell’infanzia di Pirivoglia, che hanno comportato il trasferimento temporaneo delle attività scolastiche in altri edifici comunali.

La richiesta diventa ancora più urgente a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal sindaco Domenico Donato in una riunione tenutasi lo scorso martedì 25 gennaio, incontro svolto alla presenza dei rappresentanti dei genitori e degli insegnanti e i dirigenti scolastici degli istituti di Chiaravalle che ha seriamente preoccupato l’intera comunità quando è emersa la seria possibilità di una eventuale chiusura delle scuole.

La richiesta di convocazione di un consiglio comunale da parte di Rauti, Neri e Cardamone ha come scopo primario la ricerca di una soluzione decisiva per le scuole tale da tranquillizzare la comunità chiaravallese ma ha anche l’obiettivo, nella sede deputata, di ascoltare finalmente, senza filtri, quali siano i piani dell’amministrazione comunale sul punto: da parte del sindaco Donato, dell’assessore al ramo Pileggi e dall’assessore ai lavori pubblici Foti.