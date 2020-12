Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia: 8.585 nuovi casi e 445 decessi

Sono 8.585 i nuovi casi di coronavirus in Italia su 68.681 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 445. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri scoperti 8.913 contagi su 59.879 tamponi, con 305 morti.

In totale sono 72.370 le persone che hanno perso la vita. Il tasso di contagio, ossia il rapporto positivi-tamponi, scende dal 14,88% di ieri al 12,49% di oggi.

In leggero calo le terapie intensive, -15 (ieri invariate), 2.565 in tutto, mentre per il secondo giorno di fila aumentano i ricoveri ordinari, 361 in più (ieri 259), per un totale di 23.932.

Sono 2.782 i nuovi casi di coronavirus in Veneto. È la regione con più positivi, secondo i dati del ministero. Seguono il Lazio con 966 contagi e l’Emilia-Romagna con 750. In Lombardia 573 le nuove infezioni.

Sono 14.675 i dimessi/guariti in 24 ore che portano il totale delle persone che dall’inizio dell’emergenza hanno superato il virus a 1.408.686. Calano di 6.539 gli attualmente positivi, ovvero le persone con Covid-19 in carico al sistema sanitario nazionale. In totale a oggi in Italia sono 575.221 i positivi al Sars Cov2.