Coronavirus, il sindaco di Cosenza dispone la chiusura di tutte le scuole

Il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto ha disposto la chiusura di tutte le attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, alla luce della situazione emergenziale venutasi a creare in provincia di Cosenza sotto il profilo dei contagi da coronavirus.

“Ho già disposto a decorrere da oggi, scrive in un post facebook, la sospensione di tutte le attività in presenza –nessuna esclusa, compreso l’uso dei laboratori– per tutti gli alunni all’interno delle scuole, statali e paritarie, di ogni ordine e grado nonché all’interno dei servizi socio educativi per la prima infanzia –fino a 36 mesi di età– pubblici e privati del Comune di Cosenza, con efficacia dal12 aprile fino a sabato 17 aprile 2021 incluso.

Non ho mai chiuso le scuole durante questo periodo ma adesso la situazione è diventata ingestibile anche all’interno dei singoli istituti scolastici perché ci sono molti casi di studenti positivi in quasi tutte le classi.

L’ospedale è al collasso e la gente è stanca e non rispetta più il distanziamento interpersonale.

La zona arancione potrebbe peggiorare la situazione perché dà ancor di più la sensazione del “liberi tutti” rispetto a prima. Il paradosso è che noi a Cosenza invece ci troviamo nel periodo peggiore dall’inizio della pandemia, sia rispetto alla diffusione del contagio che al numero dei posti letto a disposizione.

Ritengo quindi che sia necessario da subito mettere un freno e innalzare il livello di attenzione. Oltre a questa misura adottata per le scuole nella Ordinanza sono contenute disposizioni per elevare i controlli delle forze dell’Ordine nelle zone di probabili assembramenti e nei centri commerciali al chiuso.”