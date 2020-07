Coronavirus, sono 11 le vittime accertate in Italia nelle ultime 24 ore

Sale ancora il bilancio delle vittime da Coronavirus in Italia, ma i nuovi decessi diminuiscono. Le persone che sono decedute a causa del Covid-19 nelle ultime 24 ore sono state 11. Ieri le morti erano state 20. Il numero delle vittime raggiunge così quota 16.778.

A riportare il bilancio è il bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute. Per quanto riguarda il totale dei positivi dall’inizio del monitoraggio, oggi il totale sale a 243.967: + 233 rispetto a ieri, quando il numero complessivo era di 243.736 e i nuovi casi registrati 230 (due giorni fa 162).

I nuovi tamponi sono stati 50.767, per un totale di 6.154.259 test effettuati e 3.692.257 casi testati. Gli attualmente positivi sono invece 12.456. Rispetto a ieri, quando il bilancio era di 12.473 persone, il conteggio scende di 17 unità. Il numero più alto resta quello della Lombardia (7.421).

In generale, nelle ultime 24 ore in Italia hanno lasciato l’ospedale 237 persone. Il bilancio dei guariti sale a 196.483 . Le persone ancora ricoverate sono invece aumentano: 771 (ieri 750): di queste 50 sono in terapia intensiva (ieri erano 53). 11.653 persone risultano essere invece in isolamento domiciliare.