Corso di alta formazione in “Arte Culinaria a Nutraceutica” dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro

Pubblicato il manifesto dell’offerta formativa della Scuola di Alta Formazione (SAF) dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. Tra le proposte della SAF si inserisce anche il Corso di Aggiornamento in “Arte Culinaria e Nutraceutica” (COD. 327), da me proposto in qualità di Direttore.

L’obiettivo del Corso è fornire conoscenze di base sulla Scienza degli Alimenti e Nutraceutica utili a comprendere le proprietà funzionali delle materie prime da utilizzare in campo culinario. Verranno forniti dunque gli strumenti utili alla comprensione dei principi attivi contenuti nelle materie prime, le trasformazioni alle quali vengono sottoposte, le loro corrette modalità di preparazione e conservazione fino ad esplorare la stretta correlazione tra nutrizione e salute, tra cibo e medicina.

Il percorso di formazione si propone di promuovere un’alimentazione sana e consapevole, fornire gli strumenti scientifici necessari per interpretare in chiave moderna ed innovativa le produzioni culinarie di eccellenza, valorizzando al meglio le risorse del territorio e della Dieta Mediterranea.

Il corso di Aggiornamento in “Arte Culinaria e Nutraceutica” ha come principale finalità quella di formare operatori delle professioni enogastronomiche, ma essere anche uno strumento per tutti quegli appassionati che vogliano approfondire le proprie conoscenze gastronomiche e sperimentare in un “laboratorio” fatto di pentole e fornelli.