Cos’è, come funziona e quale alternatore scegliere per la propria auto?

L’energia elettrica alimenta dei dispositivi e dei sistemi indispensabili per il corretto funzionamento di qualsiasi automobile. Questa fonte viene prodotta e distribuita da un apposito congegno che sfrutta l’induzione elettromagnetica per assolvere la sua preziosa mansione. L’alternatore applica la legge di Faraday e utilizza un campo elettromagnetico per convertire l’energia meccanica in corrente elettrica. Questo meccanismo entra in funzione ogni volta che il motore attiva il movimento del rotore. La rotazione, infatti, indirizza tutte le forza elettromotrici versi gli avvolgimenti dello statore che ospitano degli appositi circuiti separati. L’alternatore, in pratica, è un generatore di corrente elettrica alternata che sostiene la batteria e il funzionamento di tutti i congegni elettronici. Ricopre un ruolo fondamentale e in questo articolo scopriremo come funzione, quali caratteristiche possiede e quale ricambi acquistare per la propria automobile.

Alternatore auto: caratteristiche e requisiti dei modelli disponibili in commercio

Le automobili utilizzano dei dispositivi elettronici per procedere sull’asfalto e tutelare l’incolumità dei passeggeri. Per alimentare questi apparecchi si utilizzano dei generatori dalle piccole dimensioni che convertono l’energia meccanica in corrente alternata. Gli alternatori, infatti, sfruttano i campi elettromagnetici, prodotti dalla rotazione del rotore, per supportare il veicolo e stoccare l’energia nella batteria. Questa macchina applica la legge di Faraday, inerente all’induzione elettromagnetica, per garantire il rifornimento di energia elettrica indispensabile per ogni autoveicolo.

L’alternatore è composto da quattro elementi che possiedono caratteristiche differenti:

1. Statore

2. Cinghia

3. Puleggia

4. Rotore

Lo statore è un componente fisso che ricorda un cilindro e contiene il secondo pezzo. Il rotore, infatti, ruota all’interno dello statore per fornire delle forze elettromotrici negli avvolgimenti dei circuiti elettrici. Quando il motore entra in funzione, un’apposita cinghia attiva il movimento del rotore e questo processo genera il campo elettromagnetico. Col passare del tempo il meccanismo di rifornimento energetico può subire dei disturbi provocati dall’usura o da altre cause. In questi casi, gli automobilisti possono consultare tutte le informazioni sugli alternatori da auto-doc.it per valutare gli interventi più appropriati da adottare in caso di guasti e malfunzionamenti. L’alternatore fornisce la corrente alternata ad un raddrizzatore a diodi integrato che la converte in corrente continua per semplificare il processo di immagazzinamento dell’energia nella batteria.

Quali sono le principali differenze tra gli alternatori con spazzole di carbone e brushless?

I due modelli possiedono alcune caratteristiche peculiari che condizionano la commutazione elettronica e la catena di alimentazione. Gli alternatori senza spazzole riducono l’usura e forniscono una maggiore efficienza. I motori che sfruttano questo sistema possiedono delle strutture meccaniche più semplici perché traggono delle prestazioni superiori dall’installazione di microprocessori più funzionali. Gli alternatori con spazzole di carbonio, invece, rappresentano l’opzione migliore per gli autoveicoli con strutture elettroniche meno complesse. La principale differenza tra le due tipologie è il nucleo cavo in ferro con gli avvolgimenti attaccati al commutatore. L’alternatore brushless dissipa il calore che genera l’attrito e influenza l’efficienza del motore. Per questo, rappresentano una valida alternativa per chi cerca una prestazione migliore su strada.

Consigli e indicazioni per la sostituzione dell’alternatore

Il segnale più evidente di un malfunzionamento al sistema energetico è la mancata accensione dell’autovettura. Questo sintomo rappresenta la principale causa di un cambio insieme alla spia sempre accesa del cruscotto. Per sostituire il pezzo usurato o danneggiato si devono prendere in considerazione i seguenti requisiti:

• Opinione di un esperto

• Compatibilità col proprio veicolo

• Prezzo

• Recensioni fornite da altri utenti

Queste risorse supportano tutti gli automobilisti che cercano maggiori informazioni sui generatori da fare elettronica.it sull’argomento. Anche i dati dell’automobile possono fornire un valido aiuto nella selezione dei componenti più opportuni per il conseguimento delle prestazioni ambite e desiderate.