Allergene non dichiarato, Coop richiama il Minestrone Ricco con Passato Bonduelle

Si focalizza sui prodotti la lente dei controlli del ministero della Salute per la sicurezza alimentare. Dopo la morte a Milano di una ragazza allergica di 21 anni, al termine di una cena fuori che si era conclusa con un tiramisù vegano il quale sembra contenesse però tracce di proteine di latte, aumentano sul sito web del dicastero i prodotti richiamati per rischio presenza allergeni.

Oggi il ministero della Salute e COOP, a tutela della salute dei consumatori, hanno segnalato sui propri siti internet, dedicato alle allerte dei prodotti pericolosi o non idonei alla vendita, il richiamo precauzionale e volontario da parte del produttore del “Minestrone Ricco con Passato a marchio BONDUELLE perché è stata “rilevata la presenza dell’allergene sedano non riportato in etichetta”.

Sono interessate dal richiamo tutte le confezioni da 750 grammi aventi data di scadenza compresa tra settembre 2023 e novembre 2024. Per qualsiasi maggiore informazione o chiarimento potete contattare il Servizio Consumatori al Numero Verde 800903160 da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

A scopo precauzionale, Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, l’azienda raccomanda alle persone allergiche al sedano di non consumare il minestrone con il termine minimo di conservazione segnalato e a restituirlo al punto vendita d’acquisto per il rimborso. Il consumo del prodotto in questione non comporta rischi per le persone che non sono allergiche al sedano.