Covid-19, registrati in Calabria 95 nuovi contagi e 3 decessi

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 629796 (+95) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4210649 (+1.792).

Catanzaro: CASI ATTIVI 196 (18 in reparto, 5 in terapia intensiva, 173 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 112084 (111654 guariti, 430 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 463 (56 in reparto, 0 in terapia intensiva, 407 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 187349 (185871 guariti, 1478 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 46 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 39 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 59747 (59468 guariti, 279 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 270 (25 in reparto, 0 in terapia intensiva, 245 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 208677 (207758 guariti, 919 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 72 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 64 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 53289 (53089 guariti, 200 deceduti).