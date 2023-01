Covid-19, registrati in Calabria 174 nuovi casi e due decessi

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 627783 (+174) rispetto a ieri. Due i decessi. Sono 131 (+2) i pazienti in reparto e 10 in rianimazione. Scendono a 1.890 i casi attivi in Calabria.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4181588 (+2.445). Positività al 7,12%.

Catanzaro: CASI ATTIVI 162 (26 in reparto, 9 in terapia intensiva, 127 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 111666 (111241 guariti, 425 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 1057 (68 in reparto, 0 in terapia intensiva, 989 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 186051 (184594 guariti, 1457 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 71 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 62 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 59555 (59277 guariti, 278 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 397 (17 in reparto, 1 in terapia intensiva, 379 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 208087 (207173 guariti, 914 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 75 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 65 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 53092 (52894 guariti, 198 deceduti).