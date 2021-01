Crolla un muro di contenimento, 30 persone evacuate

Momenti di paura ieri sera a Rosarno dove si è verificato il crollo di un muro di contenimento, probabilmente a causa di alcune infiltrazioni d’acqua, in via Pitagora. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma fango e detriti hanno distrutto alcune autovetture parcheggiate lungo la strada e un’abitazione privata è rimasta lesionata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Palmi e le forze dell’ordine. In stretta collaborazione con l’ufficio tecnico comunale e la polizia locale, si è deciso di evacuare, in via precauzionale, circa 30 persone. Nella giornata di oggi saranno effettuati tutti i rilievi per verificare la stabilità degli edifici interessati.