Dà fuoco all’auto di un avvocato, 45enne arrestato

I carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Lamezia Terme, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di G.M, 45enne lametino, gravemente indiziato di aver incendiato e distrutto l’autovettura Seat Cupra di proprietà dell’avvocato Salvatore Cerra.

La misura cautelare trae origine da un’indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme e dal NOR della locale Compagnia carabinieri che, nell’immediatezza dell’evento – avvenuto nella notte del 3 novembre 2022, in via Trento, all’altezza del civico n. 15, ha acquisito rilevanti evidenze investigative valutate in termini di gravi indizi di reità, riuscendo, tra l’altro, gli inquirenti a documentare – attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza cittadino – le fasi in cui l’uomo, a bordo di un monopattino, dopo aver effettuato un sopralluogo dell’area, si sarebbe avvicinato alla macchina, posizionato del materiale incendiario nel pneumatico anteriore destro, per poi appiccare l’incendio e darsi alla fuga per le vie circostanti.

Le fiamme hanno adanneggiato parzialmente un’altra autovettura parcheggiata nelle immediate vicinanze e la saracinesca di un esercizio commerciale. Il soggetto è stato condotto nel carcere di Catanzaro.