Da Palmi non solo cultura ma bellezza e talento

Oggi ci ritroviamo a parlare di Palmi città calabrese a ridosso del mare, la mitica Costa Viola, mamma di cultura e di arte, con i suoi figli che testimoniano l’arte e che riecheggiano nel tempo, lo scrittore Leonida Repaci e il musicista Francesco Cilea. Dal 2013 inserita con la sua manifestazione popolare della “VARIA ” nel patrimonio UNESCU.

A dare lustro a questo lembo di terra c’e’ un nuovo talento, che oltre ad essere una bellissima donna, le doti che la distinguono nel proprio cammino sono innumerevoli . Carmen Caratozzolo di anni 21, italiana, studentessa universitaria presso facoltà lettere moderne, l’amore per la scrittura è sempre stato il suo obbiettivo principale.

Con i suoi manoscritti è stata in grado di far emozionare i suoi lettori coinvolgendoli a 360 gradi facendo del sorriso altrui un vero cavallo di battaglia. Oggi con il suo romanzo “Respirare” alla sua seconda edizione è riuscita ad accaparrarsi diversi premi. C’è poco da dire è nata talentuosa passando dalla penna di chi scrive al pianoforte e finendo alla chitarra, tutt’ora in una rara sinergia continua a donare emozioni in un modo speciale, dal colore dei suoi occhi il meglio si evince e si narra.

In una frase vuole esternare il suo essere. “Descrivere ogni particolare fotografato dai nostri occhi, restando in silenzio ma con la mente che parla, vivo di questo e delle mille cose pensate prima di scrivere.”

Un altro traguardo interessante è quello delle regionali 2019 di Miss Italia, riuscendo a conquistare anche la fascia di Miss Reginetta alle selezioni nazionali rientrando alla finale nelle “64” ragazze di tutte le altre regioni. Una donna piena di potenzialità e quella voglia di fare, una Palmese che cresce e si vuol far conoscere. Ha dei progetti per il futuro ben definiti, vorrebbe aprire una scuola privata paritaria e dare la possibilità a tutti di conseguire un diploma e acculturarsi. Le note positive non finiscono, mantenendo una volonta’ ferrea, quella di voler rimanere nel proprio territorio e rivalutarlo, ardua l’impresa ma come si dice la fortuna premia gli audaci e non sembra proprio che Carmen non abbia la stoffa per poter avere successo.

Giuseppe Ierace