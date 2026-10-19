Denisia Congi, dalla Sila al futuro: la Pastry Chef calabrese prepara una nuova grande sfida

Un nuovo progetto dedicato alla pasticceria sta per prendere il via alle porte di San Giovanni in Fiore. Il tutto parte da una storia fatta di passione, ricerca e coraggio: quella di una giovane professionista che ha scelto di trasformare la propria terra in una fonte inesauribile di ispirazione.

SAN GIOVANNI IN FIORE – C’è qualcosa di nuovo che bolle in pentola. E questa volta non si tratta soltanto di una nuova ricetta. La pastry chef Denisia Congi, volto sempre più riconoscibile della gastronomia calabrese, sta per lanciare un progetto che promette di aprire un nuovo capitolo della sua storia professionale. Un progetto che nasce nel cuore della Sila, a San Giovanni in Fiore, ma che guarda decisamente oltre i confini del territorio.

Per ora i dettagli restano ancora avvolti nel mistero. Si sa che nelle prossime settimane aprirà le porte un nuovo spazio firmato Denisia Congi: un luogo pensato come salone del dolce, showroom e spazio esperienziale nel quale pasticceria, creatività, ricerca e identità territoriale potranno incontrarsi. Un luogo nel quale il dolce non sarà soltanto qualcosa da assaggiare, ma un racconto da vivere.

E forse è proprio questa la chiave per comprendere la nuova sfida di Denisia Congi.

La sua storia, infatti, racconta molto più di una professionista della cucina e della pasticceria. È la storia di una giovane donna cresciuta dentro una tradizione familiare che affonda le proprie radici nella ristorazione e che, ancora giovanissima, ha scelto di trasformare quella familiarità con il mondo del gusto in un percorso personale fatto di studio, sacrifici, sperimentazione e continua ricerca.

A soli vent’anni, Denisia aveva già conseguito il diploma all’Accademia Italiana Chef e iniziato un percorso di specializzazione attraverso esperienze e stage anche fuori dall’Italia.

Da allora il suo percorso è cresciuto insieme alla sua idea di cucina: non abbandonare le proprie origini, ma utilizzarle come punto di partenza per sperimentare nuove strade.

È così che sono nate alcune delle sue creazioni più originali, capaci di trasformare prodotti e simboli della Calabria in esperienze dolciarie contemporanee. Nel 2020, ad esempio, la sua arte pasticcera ha dato vita al primo panettone artigianale alla Cipolla Rossa di Tropea IGP, una sfida apparentemente impossibile diventata invece un riuscito incontro tra uno dei grandi simboli della tradizione natalizia italiana e una delle eccellenze agroalimentari calabresi.

L’anno successivo è arrivato un altro riconoscimento importante: la medaglia d’argento al contest “Miglior Panettone Originale Visit Calabria Food Awards”, ottenuta con un panettone alla crema spalmabile di castagne calabresi.

E ancora, la tradizione dolciaria di San Giovanni in Fiore è entrata nelle sue sperimentazioni con il Panettone ‘Mpigliato, reinterpretazione contemporanea della pitta ‘mpigliata, trasformando uno dei dolci più identitari della Sila in un prodotto capace di raccontare, attraverso il gusto, storia, cultura e territorio.

È questo il percorso che oggi conduce Denisia Congi verso la sua nuova sfida.

«Stiamo preparando qualcosa in cui credo molto – anticipa Denisia Congi –. Non sarà semplicemente un nuovo spazio, ma un progetto nel quale poter esprimere ancora meglio la mia idea di pasticceria, il mio territorio e tutto ciò che ho imparato in questi anni. Per il momento preferisco non svelare troppo. Ci sarà una sorpresa».

Una promessa che lascia aperta la porta alla curiosità. Perché il nuovo progetto nasce proprio da una filosofia precisa: sorprendere senza perdere il legame con le proprie radici.

Il territorio come materia prima e fonte di ispirazione; la ricerca come strumento per evolvere; la pasticceria come linguaggio capace di unire memoria e contemporaneità.

La Sila, in questa visione, non è un limite geografico. È una firma. È il luogo dal quale partire per raccontare ingredienti, profumi, tradizioni e storie a un pubblico sempre più ampio.

Il nuovo showroom vuole quindi rappresentare una naturale evoluzione di questo percorso: uno spazio nel quale la pasticceria di Denisia Congi possa incontrare una dimensione più contemporanea, costruendo attorno al prodotto un’esperienza fatta di gusto, estetica, scoperta e racconto. Il conto alla rovescia è già cominciato.

Nel prossimo mese il nuovo spazio aprirà finalmente le sue porte e Denisia Congi sarà pronta a svelare fino in fondo la sua nuova sfida. Una sfida che, ancora una volta, parte dalla Sila.

Ma questa volta potrebbe essere soltanto l’inizio del viaggio.