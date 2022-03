L’Università delle Generazioni fa notare che gioverebbe psicologicamente e, simbolicamente, ad una maggiore e migliore idea di Unità d’Italia il denominare “A-1” tutta l’autostrada da Milano a Palermo (MIPAL), senza frazionamenti o interruzione.

Così come l’autostrada E45 dà l’idea dell’Europa da Nord (Alta in Norvegia) a Sud (Gela in Italia), sarebbe meglio e più significativo se ci fosse un’unica denominazione “nazionale” da Milano a Palermo (MIPAL) oppure da Torino a Palermo (TOPAL) o, ancora meglio, dal Brennero a Palermo (BREPAL). L’Unità d’Italia si fa pure in questo mondo, con il nome delle autostrade!

“Le attuali denominazioni sono, a dire il vero, alquanto confuse – sostiene Domenico Lanciano, responsabile dell’Università delle Generazioni – pure perché non ha senso, ad esempio, denominare in modo altisonante e suggestivo “Autostrada del Mediterraneo” A-2 per un tratto assai limitato come la ex A3 Salerno-Reggio Calabria (circa 444 km); oltretutto dopo aver assegnato la dizione di A3 al tratto Napoli-Salerno. Ci vorrebbe una semplificazione pure nelle denominazioni autostradali, magari assegnandole pure un significato nazionale simbolico come quello attinente all’Unità d’Italia nella direzione Nord-Sud e viceversa”.