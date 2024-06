Una calabrese nella Top 10 di Miss Mondo Italia

Si è svolta ieri sera a Gallipoli (LE) la finale nazionale di Miss Mondo Italia, il concorso di bellezza e talento più antico e prestigioso al mondo che ha visto trionfare la lombarda Lucrezia Mangilli, eletta Miss Mondo Italia 2024.

Tra le protagoniste era presente anche una Calabrese, si tratta di Siria Gigliarano, di Le Castella (KR), già vincitrice del prestigioso titolo di Miss Mondo Calabria 2024 che si è classificata tra le TOP 10 di Miss Mondo Italia.

Un risultato straordinario per la Calabria, che da 140 ragazze provenienti da ogni regione, la bella Siria si è classificata tra le prime 10. Un grandissimo risultato soprattutto per la nota agenzia ‘andreacogliandroeventi’, esclusivista regionale del concorso, che in un post su Instagram ha commentato: “Complimenti alla nostra Siria, ha portato alto il nome della nostra Regione fino alla fine, classificandosi tra le top a livello nazionale, non posso che essere soddisfatto”.

Il grande spettacolo finale, presentato da Giorgia Palmas, con la presenza di tanti altri artisti del mondo dello spettacolo, ha incantato il pubblico delle grandi occasioni, provenienti da ogni parte d’Italia.

“Sono felicissima di questo risultato, arrivare tra le top 10 di un concorso così prestigioso mi onora, non solo a me, ma a tutta la mia Regione che ha tifato fino alla fine, sostenendomi dai primi giorni. È stata una bellissima esperienza che mi porterò sempre nel cuore – sono i commenti a caldo della bellissima Siria. Spero che questo per me sia l’inizio di una grande avventura in questa meravigliosa famiglia firmata Miss Mondo”.